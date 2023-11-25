صافرة مصرية تقود مباراة يانج أفريكانز أمام ميدياما الغاني في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة يانج أفريكانز، أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مصري لمباراة يانج أفريكانز وميدياما

وتقام المباراة في تاريخ 20 ديسمبر، لصالح الجولة الثانية لدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بقيادة الحكم أمين عمر.

ويعاون أمين عمر كلا من، محمود أبو الرجال مساعد أول، أحمد حسام طه مساعد ثان، بينما يتواجد أحمد الغندور حكما رابعا.

ويواصل الحكم المصري تواجده القوي في المحافل الأفريقية، ليقع الاختيار عليه من أجل قيادة مباريات هامة في دوري الأبطال.

وكان يانغ أفريكانز قد سقط في فخ الهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري، بثلاثية نظيفة.

بينما يواجه الأهلي ميدياما الغاني غدا، ضمن افتتاحية الجولة الأولى.