نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل حكمًا لمباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي مباريات دوري ابطال افريقيا، لمباراة قوية تجمع بين الترجي التونسي والنجم الساحلي، ضمن افتتاحية الجولة الأولى، لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

محمد عادل يقود مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء، بقيادة الحكم محمد عادل.

ويعاون عادل كلا من سامي هلهل مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، بينما يظهر حكما رابعا إبراهيم نور الدين

حكام مصر تجول القارة الأفريقية

وتشهد المحافل الأفريقية تواجد كبير، للأطقم التحكيمية المصرية سواء على مستوى المنتخبات، أو بطولة دوري الأبطال.

وتعرض محمد عادل لمحاولة إقصاء من القائمة الدولية، إلا أن مهارته دفعت لاستمرار تواجده هذا العام.

