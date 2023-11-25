مدرب بيراميدز: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود فتح الله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن رغبته في مواجهة الأهلي، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023/2024.

تصريحات محمود فتح الله

وقال محمود فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة النهار: "الفوز على مازيمبي بداية قوية في مشوارنا الإفريقي، قدرنا نكسب وسط غيابات كبيرة ولاعبين مؤثرين".

وأضاف: "أغلب لاعبي الفريق الذين شاركوا اليوم، شاركوا بعد عودتهم من الإصابة مباشرةً، وخوضنا المباراة بشكل مختلف ووسط تحديات كبيرة، لذلك فوز مهم لنا اليوم".

وتابع محمود فتح الله: "أشكر جميع لاعبي بيراميدز على حماسهم وما قدموه أمام مازيمبي".

وأوضح: "نسعى في البطولة خطوة خطوة، وهدفنا الأول هو الصعود من المجموعة وهو هدف موقت ثم نفكر في حسم البطولة".

وشدد: "بيراميدز يقع وسط مجموعة صعبة جدًا، ومعانا فرقتين أقوياء، لذلك نسعى لتخطى هذه الخطوة وسط صن داونز ومازيمبي".

واتم: "بطولة دوري أبطال إفريقيا عايزة تركيز 100%، خاصًة وأنها أول مشاركة لـ بيراميدز، وسط أندية كبيرة شاركت من قبل، وأتمنى مواجهة الأهلي في المباراة النهائية، حتى تكون البطولة مصرية".