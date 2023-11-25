نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر دوت الخليج الرياضي.. خالد لطيف يفتح النار على مجلس الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد خالد لطيف أمين الصندوق بنادي الزمالك السابق مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي برئاسة حسين لبيب، بعد استمرار معاناة النادي من الناحية المادية.

تصريحات خالد لطيف

وتواصل موقع "دوت الخليج الرياضي" مع خالد لطيف أمين الصندوق بمجلس مرتضى منصور المستقيل لمعرفة رأيه في آلية إدارة نادي الزمالك حاليًا.

وقال خالد لطيف: "ما يميز إدارة عن آخرى هي كيفية التعامل مع أموال النادي. تقدمت باستقالتي في 18 أغسطس الماضي بعدما شعرت بأن كافة الطرق أُغلقت في وجه المجلس؛ للخروج من الأزمة المالية".

وتابع لطيف: "أريد أن أعرف منذ تاريخ استقالتنا ماذا قدم المجلس الحالي؟ وماذا قدمت اللجنة التي أدارت النادي؟ بعد مرور أربعة أشهر، هل تم دفع مستحقات سبورتينج لشبونة ورفع القيد؟ النادي لم يدفع مستحقات اللاعبين المتأخرة، وكذلك مرتبات العاملين المتأخرة عن شهر سبتمبر".

خالد لطيف

وأكمل: "منذ أن رحلنا عن النادي تركنا مساحة من الوقت كافية لدفع مستحقات سبورتينج لشبونة ورفع القيد في 15 سبتمبر ولم تُسدد الأموال وبالتالي بقى القيد مغلقًا".

واستطرد لطيف: "المجلس الحالي قال بأن هناك 200 مليون جنيه تم تجميعهم أين تلك الأموال؟ وكذلك تكوين قائمة رجال الأعمال لمساندة النادي ما الأمارة؟".

وأشار أمين الصندوق السابق بمجلس السابق: "تم توجيه الجمعية العمومية نحو المجلس الحالي لكي يكون هناك أمرًا جديدًا عن مجلسنا، ما هي الإضافة؟لا يوجد "طوبة" وضعت في النادي".

حجز ممدوح عباس

ممدوح عباس

وفجر خالد لطيف مفاجأة من العيار الثقيل بالقول: "قالوا أن ممدوح عباس رفع الحجز على أرصدة النادي ولكنه لم يتنازل عن حتى الآن. قالوا قبل الانتخابات بأن الضرائب لها مليار و200 مليون جنيه ولم تكن هذه الحقيقة، المجلس جدول المستحقات على تسعة أعوام بمعنى أن المجلس القادم سيكون ملزمًا بالسداد".

وأكمل لطيف: "المجلس يسعى للحصول على قرض بـ300 مليون جنيه من وزارة الشباب والرياضة وكنا رافضين هذه الفكرة في البداية وسعينا لها حينما أغلقت كافة الطرق بعد الحجز على أرصدة النادي، فما الجديد؟".

خسارة فريق السلة من الأهلي

وانتقد خالد لطيف مجلس إدارة الزمالك الحالي بعد هزيمة فريق السلة من الأهلي موضحًا: "مجلس الإدراة بالكامل اجتمع مع لاعبي السلة والجهاز الفني وأخبرهم بأن النادي لا يملك أموالا في الفترة الحالية، فكيف يفوز الفريق؟".

أزمة فتوح وصبحي والزناري

فتوح وصبحي والزناري

وعن رأيه في قرار مجلس إدارة الزمالك بعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع علق خالد لطيف: "أؤيد بشدة قرار المجلس لأن الزمالك فوق أي لاعب ولو كنت مسؤولا لعرضت الثلاثي للبيع أيضًا".

وعن إمكانية تمديد عقد أحمد فتوح أوضح لطيف: "على أحمد فتوح إثبات حسن نيته تجاه الزمالك، لو وقع اللاعب على بياض هنا فقط يتحرك النادي لتمديد عقده".

منافسة الزمالك على البطولات في الموسم الحالي

الزمالك

وكشف الإعلامي البارز رأيه في قدرة فريق الكرة على حصد الألقاب بالموسم الحالي: "قولًا واحدًا الفريق لا يستطيع بالقائمة الحالية المنافسة على الألقاب المحلية والقارية. بالعقل هؤلاء اللاعبون هم من ودعوا كافة المسابقات بالموسم الماضي فكيف ينافسوا دون صفقات جديدة؟، هناك لاعبون لا يستحقون التواجد بالفريق".

وتابع خالد لطيف: "يجب أن أُشيد بمعتمد جمال وأدعمه ولكني أرى أن المدرب دون صفقات جديدة في يناير القادم سيتم حرقه".

واسترسل: "أرى أن معتمد جمال يستطيع تكملة الموسم حتى نهايته في حال ضم النادي صفقات جديدة وتوفير مستحقات المدرب الأجنبي للتعاقد مع لاعبين جدد".

واختتم خالد لطيف تصريحاته بالقول: "المجلس الحالي عليه حل أزمة القيد ودفع مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك التعاقد مع صفقات جديدة في يناير القادم؛ لضمان استمرار المنافسة على كافة البطولات".