نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي في المونديال.. هجوم أرجنتيني على مدرب اتحاد جدة عقب تعادله أمام الاتفاق "فاشل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت الجماهير الأرجنتينية، خاصة عاشقي فريق ريفيربليت، حملة هجوم كبيرة على مدرب الفريق السابق، ونادي اتحاد جدة الحالي، مارسيل جاياردو، بعد فشله في تحقيق الفوز في مباراته الأولى مع العميد.

ووقع الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الاتفاق بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن 2023\2024.

- هجوم على جاياردو

جماهير ريفيربليت، تحدثت عن جاياردو واصفة إياه بالفاشل حين يخرج من قلعة فريقهم، ولا يتوج بالبطولات، ويخرج سريعا من كأس العالم للأندية القادم، الذب يقام في المملكة العربية السعودية.

كما واصلت الجماهير الأرجنتينية سخريتها من المدرب، بعد تصريحه فبل المباراة، بعدم التأقلم مع أجواء ملعب المباراة ولا جماهير الفريق في المدرجات.

وألقت شبكة "Trivela" البرازيلية، الضوء على نقطة فنية بعد المباراة، بعد أن نشرت ما يتضمن أن جاياردو، سيحتاج وقت كبير للتأقلم داخل بيئة العمل الجديدة داخل قلعة العميد.