نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز يناير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن أولى صفقات النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في يناير المقبل.

الأهلي يضع خطة ضم أسامة جلال

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مصادرنا داخل النادي الأهلي أكدت أن مارسيل كولر المدير الفني، أبلغ كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بخطته للتعاقد مع مدافع من الدوري المصري".

وأضاف: "كولر طالب التعاقد مع أسامة جلال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لتدعيم الخط الدفاعي في فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "مصادرنا أكدت أن أسامة جلال هو الاختيار الأول، لتدعيم هذا المركز في الفريق، وأن كولر لديه اقتناع تام بإمكانياته، وما قدمه مع فريقه بيراميدز أثناء مشاركته".

ويرتبط أسامة جلال بعقدًا مع بيراميدز يمتد حتى يونيو 2026، ولكن في ظل عدم مشاركته هذا الموسم، ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق لعدة أندية من بينها الأهلي والزمالك.