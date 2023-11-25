نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الأسبوع (توك شو سبورت).. شوبير يوضح سبب رفض كولر التعاقد مع نجم الدوري وحسام حسن يهاجم فيتوريا وميدو يفتح النار على فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص الأسبوع "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في الأسبوع المنصرم.

حسام حسن يهاجم فيتوريا لهذا السبب

حسام حسن

قال حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق أن روي فيتوريا كان يجب عليه إشراك إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد أمام جيبوتي خاصة أن المباراة كانت في المتناول.

وصرح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"مباراة جيبوتي كانت سهلة كنت أفضل مشاركة حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد أمام جيبوتي".

وأكمل:أويد بيان الأهلي بشأن استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر".

وتابع: "الجهاز الفني لمنتخب مصر اتعامل غلط مع أحمد أبو الفتوح ومحمد صبحي وأيضًا تعامل غلط الثلاثي المستبعد".

بركات يكشف المنتخبات الأخطر في مجموعة مصر

محمد بركات

كشف الإعلامي محمد بركات، المنتخبات الأخطر في مجموعة منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غينيا بيساو وبوركينا فاسو أخطر منتخبين في مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم".

أمير عبد الحميد يكشف بوادر أزمة في منتخب مصر

أمير عبد الحميد

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أنه يتوقع فوز منتخب مصر الأول لكرة القدم، بكل المباريات في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار أمير عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتوقع فوز منتخب مصر بكل المباريات في تصفيات كأس العالم 2026".

وتابع: "جميع لاعبي منتخب مصر خاضوا لقاء جيبوتي بمنتهى الجدية، وفيتوريا مختار لاعيبة مميزة جدًا في كل مركز".

وأشار عبد الحميد، إلى أن استبعاد حسين الشحات، وطارق حامد وإمام عاشور، من معسكر منتخب مصر، سيكون تأثيره سلبيًا على علاقتهم مع روي فيتوريا مستقبلًا.

لمتابعة اخبار توك شو سبورت يوم السبت الماضي من هنــــــا

ميدو يتمنى رحيل فتوح بلا رجعة

قال أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق، أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر عليه أن يبحث عن عرض خلال الفترة الحالية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا حزين على محمد صبحي والزناري، أري أنه تم عقابهم بسبب أن الخطأ مع أحمد فتوح، الذي أري أن موقفه مختلف عن الثنائي، فتوح باع الزمالك، وأنا أؤيد رحيله بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف:" أرفض تراجع مجلس الزمالك عن قرار بيع أحمد فتوح وأتمني أن يرحل بلا عودة.

طلب 150 مليون جنيه.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتوح

وأكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر في تصريحاته في برنامج "جمهور التالته" مع إبراهيم فايق، عن طلب فتوح الحصول على 150 مليون جنيه لتجديد عقده:" لم يحدث مطلقا".

وتابع:" كل الأرقام التي يتم نشرها غير سليمة واللاعب لم يطلب هذه المبالغ أبدا، ولم يعترف لي فتوح بمفاوضات الأهلي، ولكن علمت من شخص قريب له".

انضمام عبد الله السعيد للزمالك؟ مدرب بيراميدز يفجر المفاجأة

فجر محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، والمدرب العام لنادي بيراميدز الحالي، مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير وعاشقي الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة، بشأن ملف للتعاقد مع عبد الله السعيد، نجم الفريق السماوي.

وأكد فتح الله في تصريحاته ببرنامج " ملعب أون تايم" مع سيف زاهر:" عودة فتوح وصبحي من جديد إلى القلعة البيضاء حال رحيلهم، سيكون شئ صعب للغاية، وصبحي لديه فرصة".

وتابع:" أرى أن من الأفضل أن يتولى قيادة الفارس الأبيض، مدرب أجنبي وليس مصري، وبيراميدز والزمالك والأهلي هم أطراف المنافسة هذا الموسم، والأبيض يقدر على انتزاع الدوري".

وأختتم عن رحيل السعيد إلى الزمالك:" أمر صعب جدا، نعلم قيمة عبد الله السعيد جيدا داخل بيراميدز، ومتمسكين للغاية بوجوده، ولن يرحل".

لقراءة باقي اخبار توك شو سبورت يوم الأحد الماضي من هنـــــا

شوبير يكشف اسم المرشح الأول لتدريب الزمالك

وقال «أحمد شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف إم»: «كما أكدت خلال الساعات القليلة الماضية بأن جوزيه بيسيرو تم ترشيحه لتدريب الزمالك عن طريق أحد الوكلاء فهو بالفعل حتى الآن المرشح الأول».

وأشار أحمد شوبير إلى أن المنتخب النيجيري تعادل في مباراته الأخيرة وبالتالي بيسيرو يعيش حالة غير مستقرة، ويقترب من الرحيل عن منتخب نيجيريا، وحال وصول عرض رسمي من إدارة نادي الزمالك، له، سيوافق على الفور.

امير هشام يكشف كواليس جلسة كولر مع حسين الشحات وإمام عاشور في مران الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقد جلسة مع حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، للاستفسار عن أسباب استبعادهم من معسكر منتخب مصر.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثنائي شرح الموقف للمدير الفني، ورد عليهم أن عليهم فقط الاجتهاد بالتدريبات والمباريات، مؤكدًا أن أي مدرب يرغب في أن يكون لاعبه جاهز في أي وقت".

وأضاف أمير هشام: "كولر حذر الثنائي من عدم الالتزام بأي تعليمات من المدير الفني، وأن المشاركة في التدريبات عقب المباراة كان مهم، وعليهم العمل بجهد زائد من أجل العودة مرة أخرى".

لقراءة باقي اخبار توك شو سبورت يوم الأثنين من هنــــــأ

سيف زاهر: ثنائي هجومي على رادار الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن صفقات الأهلي الجديدة، وأبرز التفاصيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة

وقال سيف زاهر خلال برنامج "ملعب أون"، عبر أون تايم سبورتس: "تردد في الفترة الماضية أن أحمد عاطف مهاجم فيوتشر، ومروان حمدي، مهاجم المصري البورسعيدي على أعتاب النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة".

فيتوريا يحسم مصير ثلاثي منتخب مصر المستبعد

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مصير ثلاثي الفريق، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، عقب استبعادهم الأخير من معسكر الفراعنة، بعد الفوز على جيبوتي.

لقراءة باقي اخبار توك شو سبورت يوم الثلاثاء من هنـــــــا

حمزة الجمل يكشف السبب وراء شكواه ضد الإسماعيلي

أكد حمزة الجمل المدير الفني لنادي النجف العراقي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الإسماعيلي من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وتابع الجمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يؤلمني أن أتقدم بشكوى ضد بيتي، ولكن هناك عوامل جعلتني اتخذ هذا القرار".

مهيب عبد الهادي يكشف عن موقف المكافآت المالية لنادي الزمالك في الفترة القادمة

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف المكافآت المالية من جانب مجلس الإدارة تجاه للاعبي نادي الزمالك.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" على قناة" أم بي سي مصر":"المكافآت المالية لاعبي نادي الزمالك سيتم منحها من جانب مجلس الإدارة عقب الفوز في كل مباراة".

ويحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.