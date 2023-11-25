الرياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ميدياما الغاني

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المتوقع لمواجهة ميدياما الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ميدياما الغاني.

ويستصيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا