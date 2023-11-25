نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ميدياما الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ميدياما الغاني.

ويستصيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.