نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام تشيلسي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تشكيل فريق نيوكاسل يونايتد المتوقع لمباراته ضد نظيره تشيلسي، في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وموعد المباراة والقنوات الناقلة وملعب اللقاء.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت 25 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد جيمس بارك.

تشكيل نيوكاسل المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق نيوكاسل مباراة اليوم ضد تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: ليويس هال - جمال لاسيليس - فابيان شار - كيران تريبيير

خط الوسط: شون لونجسستاف - برونو جيمارايش

خط الهجوم: جويلنتون - ميجيل ألميرون - جوزيف ويلوك. -أنتوني جوردون

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم

ويتواجد فريق نيوكاسل يونايتد حاليا في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.