نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي، في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا ضد لاتسيو - الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة AD SPORTS Premium 1

أتلانتا ضد نابولي – الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان ضد فيورنتينا الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة AD SPORTS Premium 1

ويحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ويأتي ميلان ثالثا برصيد 23 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي 2023-2024، وسيتم بث مباريات اليوم عبر قناة AD SPORTS Premium 1.