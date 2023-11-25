نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة حسم الصدارة.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي وأرقام صلاح أمام "السيتيزنز" (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالكثير من الإثارة، بعد توقفها لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

ويستأنف الدوري الإنجليزي منافساته بمواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي مانشستر سيتي، متصدر الترتيب برصيد 28 نقطة، مع ضيفه ليفربول، صاحب الوصافة بـ27 نقطة اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة 13 للمسابقة العريقة.

وبينما يسعى مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، للعودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية إثر تعادله المثير 4-4 مع مضيفه تشيلسي، يتطلع ليفربول لمواصلة نتائجه الجيدة وحصد فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة.

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا للسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلًا في 51 لقاء.

أرقام محمد صلاح أمام سيتي

ويمتلك محمد صلاح سجلا رائعا أمام مانشستر سيتي، حيث أحرز 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه في 19 مباراة خاضها ضد الفريق السماوي بمختلف المسابقات.

ويتقاسم مانشستر سيتي المركز الثاني مع توتنهام هوتسبير في قائمة أكثر الأندية استقبالا لأهداف صلاح، بفارق هدف وحيد خلف مانشستر يونايتد.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم

وظهر صلاح بشكل رائع للغاية مع ليفربول في الموسم الحالي، بعدما ساهم بـ16 هدفا في 17 مباراة لعبها مع الفريق الأحمر بجميع البطولات هذا الموسم حتى الآن، عقب تسجيله 12 هدفا وصناعته 4 أهداف أخرى.