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أحمد جودة - القاهرة - عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف على ملف الكرة، اجتماعا مع حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، أمس بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" من مصدر داخل النادي، أن الاجتماع لم يستغرق ساعة، قبل أن يحضر أعضاء لجنة التخطيط وشركة الكرة.

تفاصيل اجتماع الخطيب وحسام غالي في الأهلي

وتابع المصدر، أن هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالنادي حضر الاجتماع، وأكد أن هناك عدة أسماء تم متابعتها في بطولة كأس العالم للناشئين ظهرت بمستوى لائق، لاختيار أحدهم لتدعيم الجبهة اليسرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وواصل، أن ملف الصفقات الشتوية لم يُحسم حتى اللحظة الحالية، موضحا أن كولر لم يمنح الضوء الأخضر لضم لاعب سوى عمر كمال عبدالواحد في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني مساء اليوم السبت، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام، ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.