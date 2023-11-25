نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مواجهات نارية منتظرة وحقيقة انتقال بديل علي معلول والزمالك يحسم صفقاته الجديدة وموديست يصدم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 25-11-2023 في السطور التالية:

موديست يُخيب أمال كولر.. والإصابة تحرم كريستو من المشاركة أمام ميدياما

صرح الإعلامي إبراهيم فايق، عن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة ميدياما الغاني، وكشف رد فعل كولر.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد الأهلي وي السلام، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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قمة حسم الصدارة.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي وأرقام صلاح أمام "السيتيزنز" (تقرير)

تعود بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالكثير من الإثارة، بعد توقفها لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

ويستأنف الدوري الإنجليزي منافساته بمواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي مانشستر سيتي، متصدر الترتيب برصيد 28 نقطة، مع ضيفه ليفربول، صاحب الوصافة بـ27 نقطة اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة 13 للمسابقة العريقة.

وبينما يسعى مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، للعودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية إثر تعادله المثير 4-4 مع مضيفه تشيلسي، يتطلع ليفربول لمواصلة نتائجه الجيدة وحصد فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ميدياما الغاني



استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ميدياما الغاني.

ويستصيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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رئيس الاتحاد المنستيري يوضح حقيقة انتقال خليفة على معلول إلى الأهلي



تحدث أمير الحيزم رئيس نادي الاتحاد المنستيري عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي من أجل ضم خليفة علي معلول اللاعب هشام بكار.

وقال الحيزم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:" هشام بكار هو مستقبل الجبهة اليسرى في تونس ويعتبر خليفة علي معلول".

واضاف:" اللاعب مرتبط بعقد مع الإتحاد المنستيري حتى صيف 2025".

وأوضح:" الأهلي المصري يرغب في الإنتقال اللاعبين المميزة إليه، وإذا وصلنا إلى عرض يليق بالنادي واللاعب فلا توجد مشكلة في الإنتقال ".

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة.. جدول مباريات اليوم



يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مساء اليوم السبت، في مختلف الملاعب المصرية والعربية والأوروبية حول العالم، على رأسها قمة الدوري الانجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول، فضلا عن مواجهة الأهلى مع ميدياما فى دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت 25/11/2023.. وجاءت كما يلي:-

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سيمبا x أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

الترجي تونس x النجم الساحلي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بيترو أتلتيكو x الهلال السوداني – الساعة 6 مساء

الأهلي x ميدياما – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الوداد المغربي x جوانينج جالاكسي – الساعة 9 مساء

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الزمالك يحسم صفقات من القسم الثاني ويطرح العديد من الأسماء خلال فترة الانتقالات



كشف الناقد الرياضي أحمد شوقي، عن خطة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وهي اللجوء للصفقات من القسم الثاني، لسد ثغرات التعاقدات خلال يناير المقبل.



وصرح شوقي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، بأن نادي الزمالك لجأ للصفقات في القسم الثاني، لوجود العديد من اللاعبين المحترفين هناك، وذلك للإستفادة من خبراتهم مع الأبيض.