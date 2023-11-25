نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم: ماركا: إصابة رودريجو بسيطة.. ديلي ستار: تصريحات مثيرة من جوارديولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 25-11-2023 الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي: ماركا رودريجو مجرد ذعر .. الضربة ليست خطيرة وسيسافر البرازيلي لمواجهة قادش دون مشاكل. موندو ديبورتيفو اختبار في فاليكاس. يلعب برشلونة أول مباراة بعد إصابة جافي وبدون تير شتيجن. جوارديولا يواجه كلوب على قمة الدوري الإنجليزي. ديلي ستار جوارديولا جزء من السيتي حتى يسقط. سأبقى حتى لو أصبحنا عالقين في دوري الدرجة الأولى.. بيب يقول. كلوب يخطط لإثارة بدنية كبرى.