نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لتلك المباريات القوية المرتقبة في البطولة المحلية.

مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري السعودي

وجاءت مباريات الدوري السعودي على النحو التالي:

الحزم ضد الهلال، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 SD".

ضمك ضد أبها، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC5 HD".

الوحدة ضد الخليج، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الأهلي ضد الشباب، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 SD".

الفتح ضد الفيحاء، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 SD".