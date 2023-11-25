نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، في بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي 2023-2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

كليرمون فوت 63 صد لانس، الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 4

ستراسبورج ضد مارسيليا؛ الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 4

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي حتى الآن برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد فريق نيس في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري ومباشر عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.