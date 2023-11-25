الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة، والتي ستشهد مواجهات قوية بين الفرق.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة؛ عبر قناة beIN Sports HD 5

يونيون برلين ضد أوجسبورج، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

فرايبورج ضد دارمشتات 98، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

فولفسبورج ضد لايبزيج، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت، الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 5

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري ومباشر عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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