نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة، والتي ستشهد مواجهات قوية بين الفرق.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة؛ عبر قناة beIN Sports HD 5

يونيون برلين ضد أوجسبورج، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

فرايبورج ضد دارمشتات 98، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

فولفسبورج ضد لايبزيج، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت، الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 5

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري ومباشر عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي.