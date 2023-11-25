نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة، والتي ستشهد مواجهات قوية بين الفرق.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة؛ عبر قناة beIN Sports HD 5
يونيون برلين ضد أوجسبورج، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.
فرايبورج ضد دارمشتات 98، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.
فولفسبورج ضد لايبزيج، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.
فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.
آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت، الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 5
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني
والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري ومباشر عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي.