نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رونالدو في خطر".. الخوف يطرق أبواب النصر قبل مواجهة الديربي أمام الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية حالة كبيرة من القلب والخوف، داخل جماهير نادي النصر السعودي، قبل المواجهة الصعبة والمرتقبة أمام غريمه التقليدي، نادي الهلال، في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024.

ونجحت كتيبة لويس كاسترو، في تحقيق فوزا هاما أمام منافسه الأخدود، بثلاثة أهداف دون رد، وقع البرتغالي كريستيانو رونالدو، علر هدفين منهم.

- موقف رونالدو من المشاركة أمام الهلال

وفجر مسؤولو النصر مفاجأة صادمة لجماهير الفريق عقب انتهاء المباراة أمام الأخدود، عن تعرض رونالدو لإصابة عضلية عقب انتهاء أحداث المباراة التي شارك بها الدون كاملة.

وأبرزت التقارير، وجود شكوك حول إمكانية لحاق رونالدو، بالمواجهة المرتقبة أمام الزعيم مساء الجمعة القادمة، في قمة الدوري السعودي، مما أثار خوف ورعب جماهير العالمي.

وتواصل كتيبة رونالدو، الزحف نحو قمة الدوري السعودي، بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 34 نقطة، عقب فوزه أمام الأخدود الأخير، محتلا المرتبة الثانية خلف المتصدر نادي الهلال.