نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن نقدم هدايا للمنافسين".. معتمد جمال يطلق تصريحات نارية قبل مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث معتمد جمال، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، على مواجهة فريقه أمام ضيفه أبو سليم الليبي، في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تنطلق مساء غدا الأحد 26 فبراير الجاري، بالقاهرة.

- معتمد جمال يتحدث عن مواجهة أبو سليم

وأكد جمال:" "لا نملك أي خيار في تقديم هدايا للمنافسين، البداية تحدد كل شئ لذلك لا بد أن تكون قوية، في ظل البدايات المذبذبة دائما للفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وتابع:" قائمة الفريق بها العديد من الغيابات، ولكن نمتلك لاعبين على قدر عالي من المستوى والخبرة، ونعمل على توظيف اللاعبين في مراكز مختلفة وجديدة لتعويض تلك الغيابات".

وواصل:" الفريق الليبي رغم حداثة مشاركاته الإفريقية، إلا أنه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين وجهاز فتدني قوي يقدم مستويات رائعة".

وأشار:" نسعى للوصول إلى المباراة الأخيرة بالبطولة، استعدينا بشكل قوي في الفترة الأخيرة، خاصة في فترة التوقف الدولي، وخوضنا مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين جيدا".