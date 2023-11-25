عمر جابر: تعلمنا جيدا من درس أرتا سولار ونسعى للتأهل مبكرا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه عمر جابر، أحد قادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة قوية إلى لاعبي القلعة البيضاء، قبل مواجهة أبو سليم الليبي، في الدور الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

- تصريحات عمر جابر قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

وصرح جابر: "البداية دائما تكون مهمة وهدفنا الآن هو تحقيق لقب البطولة، ولدينا تركيز كبير في أول المباريات غدا أمام أبو سليم، والجميع جاهز".

وتابع:" اللاعبين يشعرون بالمسؤولية الملقاه عليهم، وندخل كل بطولة وهدفنا التتويج بها، بالفعل لدينا بعض اللاعبين الذين يشاركوا لأول مرة في بطولة إفريقية ولكن الجميع دخل في أجواء الفريق مؤخرا".

وأختتم:" تعلمنا الدرس جيدا من مواجهة أرتا سولار في الدور الماضي، ونحترم جميع المنافسين مهما كان الاسم، ونعمل على حسم التأهل للدور القادم مبكرا".