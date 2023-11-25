نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لهذا السبب".. أنشيلوتي يصيب جماهير برشلونة باليأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مفاجأة كبرى عن غريمه التقليدي، نادي برشلونة، خلال تصريحاته الأخيرة عن مواجهة فريقه أمام قادش في الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري نظيره قادش، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الليجا 2023\2024.

- أنشيلوتي يصدم برشلونة

وصرح أنشيلوتي عن برشلونة ومواجهتها اليوم أمام رايو فاليكانو العنيد:" أتوقع تعثر برشلونة أمام فاليكانو، خاصة وأن البارسا سوف يلعب على ملعبهم، والذي يعتبر من أصعب الملاعب داخل إسبانيا".

وعقد المدرب البرازيلي، جلسة تحفيزية مع نجوم الميرنجي، حسهم بها على أهمية تحقيق الفوز اليوم، ومواصلة المنافسة على قمة الترتيب، وانتظار سقوط المنافسين.

على جانب آخر، حسم مسؤولو ريال مدريد موقفهم النهائي من ضم مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد إصابة البرازيلي فينسيوس جونيور والتي سوف تبعده عن الملاعب لمدة تقترب من شهرين.

