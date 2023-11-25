نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أبو سليم: الزمالك لديه تاريخ عريق وطموحنا تخطي دور المجموعات ونلعب كل مباراة وكأنها نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث شكري الخطوي المدير الفني لنادي أبو سليم الليبي، عن المواجهة الصعبة أمام نظيره الزمالك، في أول مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء غدا الأحد، على ملعب برج العرب.

- مدرب أبو سليم يتحدث عن مواجهة الزمالك

وتابع:" لا أملك ما أخسره أمام الزمالك، ولا نقلل من حجم أو أسم أي فريق في مجموعتنا".

وأشار:" لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن السر عندنا هي الروح القتالية المتمثلة في المجموعة ككل، ستتفاجئون من مستوى الفريق في المباريات المقبلة، وحققنا نتائج قوية حتى وصلنا إلى هنا".

وأختتم:" درست الزمالك جيدا، فريق كبير يمرض ولا يموت، لم أحضر إلى هنا للدفاع والحصول على نقطة، الهدف هو تحقيق المكسب،

