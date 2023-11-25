نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيعود؟.. نيمار يصدم الهلال السعودي من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي فريق الهلال السعودي، موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الزعيم، حسم مصيره هذا الموسم، بعد إصابته الأخيرة بالرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب السامبا في مواجهة الأوروجواي.

وأعلن الجهاز الطبي بنادي الهلال، أن نيمار من الممكن أن يطول غيابه لمدة تقترب من 9 أشهر مما يؤكد انتهاء موسم اللاعب الأول مع الأزرق.

- تطورات إصابة نيمار

وخضع النجم البرازيلي مؤخرا العملية الجراحية الخاصة بالرباط الصليبي، ليبدأ فترة جديدة في التأهيل لعدة أشهر.

ونشر ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" X": "أن المقطع الأخير لتأهيل نيمار، أظهر معاناة النجم البرازيلي مع العلاج الطبيعي وثني واستقامة الركبة بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها".

وتحاول إدارة الزعيم تعويض غياب نيمار عن الفريق في الموسم الحالي، عن طريق التعاقد مع صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.