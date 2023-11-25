نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رد فعل مثير".. فينالدوم يستهزئ باتحاد جدة بعد التعادل الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط فريق الاتفاق السعودي، عن مستوى فريقه في المباراة الأخيرة التي خاضها أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن مباريات دوري روشن 2023\2024.

وانتهت أحداث تلك المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

- فينالدوم يهين اتحاد جدة

وشهدت تلك المباراة، تألق كبير للنجم الهولندي المخضرم، خاصة أنه حصل على أعلى تقييم في المباراه بين لاعبي الفريقين.

ونشر فينالدوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة جاء فيها ما يلي: "إنه شعور جميل أن تسجل الهدف الأول في ملعبنا، لكنني كنت أفضل أن نفوز بالمباراة، نحن غير راضين عن التعادل، لكن استغل خصمنا خطأنا الوحيد اليوم".

ويعيش فينالدوم الآن فترة سعيدة داخل جدران الاتفاق، حيث أصبح اللاعب الأكثر مساهمة حتى الآن مع الفريق برصيد 7 أهداف، بعد هدفه الأخير في مرمى العميد.

