نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وحكام مباراة نواذيبو وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد وموعد وطاقم حكام مباراته أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

موعد وحكام مباراة نواذيبو وبيراميدز

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء السبت ٢ ديسمبر المقبل على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من أثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

