عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي مانشستر سيتي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كيرتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، داروين نونيز.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ليفربول، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.