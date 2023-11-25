تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وكان برينتفورد قد خسر من ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثانية عشر من البريميرليج في حين فاز آرسنال على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.



يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 27 نقطة.



موقف آرسنال وبرينتفورد في جدول الدوري الإنجليزي



احتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 84 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 6 مباريات.



في حين احتل برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 59 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 9 مباريات.



موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة آرسنال وبرينتفورد يوم السبت 25 أكتوبر 2023 على إستاد جريفين بارك معقل برينتفورد وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية Bein sports HD 1 بنقل أحداث المباراة.



تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: جابريل ماجاليش، ويليام ساليبا، تاكاهيرو تومياسو، بن وايت

وسط الملعب: جورجينيو، مارتن أوديجارد، كاي هافريتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل مارتينيلي، جابريل جيسوس.

