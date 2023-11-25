نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد برينتفورد اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة آرسنال وبرينتفورد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال وبرينتفورد يوم السبت 25 أكتوبر 2023 على إستاد جريفين بارك معقل برينتفورد وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية Bein sports HD 1 بنقل أحداث المباراة.

وكان برينتفورد قد خسر من ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثانية عشر من البريميرليج في حين فاز آرسنال على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

موقف آرسنال وبرينتفورد في جدول الدوري الإنجليزي

احتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 84 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 6 مباريات.

في حين احتل برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 59 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 9 مباريات.