عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي ليفربول، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، أكي، أكانجي، روبن دياز.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ليفربول، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

