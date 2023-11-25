نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كاف” يختار عدد كبير من الحكام المصريين لإدارة مباريات دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عدد كبير من الحكام المصريين لإدارة مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مباراة سيمبا التنزاني وأسيك المقرر اليوم السبت يديرها طاقم تحكيم مصري مكون من:

الحكم محمد معروف للساحة

حكم مساعد أول سمير جمال سعد

الحكم المساعد الثاني يوسف وحيد يوسف

الحكم الرابع محمود ناجي

بينما مباراة الترجي الرياضي(تونس) مع النجم الساحلي(تونس) المقرر لها غدًا يقودها:

الحكم محمد عادل السيد

الحكم المساعد الأول سامي محمد أبوزيد حلحل

الحكم المساعد الثاني هاني عبد الفتاح محمود السنيدي

الحكم الرابع ابراهيم نور الدين.

ومباراة أسيك وجوانينج جالاكسي (بوتسوانا) المقرر لها يوم 19 ديسمبر المقبل يديرها طاقم تحكيم مصري مكون من:

الحكم أمين عمر

الحكم المساعد الأول محمود أبو الرجال

حكم مساعد ثاني أحمد حسام طه

الحكم الرابع أحمد الغندور

ويدير مباراة جوانينج جالاكسي (بوتسوانا) مع أسيك ميموزا (كوت ديفوار) المقرر لها 9 ديسمبر المقبل طاقم مصري يضم الآتي:

الحكم محمد عادل السيد

حكم مساعد أول أحمد حسام طه

الحكم مساعد ثاني سامي محمد أبوزيد

الحكم الرابع أحمد الغندور

ومباراة أكاديميكا بيتروليوس كلوب دو لوبيتو (أنجولا) مع Dreams الغاني المقرر لها 10 ديسمبر المقبل طاقم تحكيم مصري مكون من الآتي:

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الحكم محمود البنا

حكم مساعد أول سمير جمال سعد

الحكم المساعد الثاني يوسف وحيد

الحكم الرابع ابراهيم نور الدين

ومباراة داركو (غانا) مع هوراكانيس (G. الاستوائية)، يديرها الطاقم المصري:

الحكم شاهندا المغربي

الحكم المساعد الأول يارا عاطف

مراقبة المنشطات نورا محمد

ومباراة يانج أفريكانز (تنزانيا) مع ميدياما إس سي (غانا)، المقرر لها 20 ديسمبر المقبل طاقم تحكيم مصري مكون من الآتي:

الحكم أمين عمر

الحكم المساعد الأول محمود أبو الرجال

حكم مساعد الثاني أحمد حسام طه

الحكم الرابع أحمد الغندور.

كما وقع الإختيار على طاقم تحكيم مصري نسائي لإدارة كينيا ضد بوتسوانا، تصفيات كأس العالم 2024 والمقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري ويضم كلا من:

الحكم شاهندا المغربي

الحكم المساعد الأول يارا عاطف

الحكم المساعد الثاني مي علي محمود حسن

الحكم الرابع نورا سمير حامد سمير حامد السيد.

