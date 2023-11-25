نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برايتون ضد نوتنجهام فورست اليوم السبت 25-11-2023 في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة برايتون ونوتينجهام فورست وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



موعد مباراة برايتون ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة برايتون ونوتينجهام فورست يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على إستاد سيتي جراوند معقل نوتنيجهام فورست وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والسادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية 2 بنقل أحداث المباراة.



وكان برايتون قد تعادل مع شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما في الجولة الثانية عشر من البريميرليج بينما خسر نوتينجهام فورست من ويستهام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.



يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 19 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.



موقف برايتون ونوتينجهام فورست في جدول الدوري الإنجليزي



احتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 62 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 12 مباراة.



في حين احتل نوتينجهام فورست المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 38 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 9 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 18 مباراة.

