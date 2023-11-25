نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل نيمار يصدم الهلال: لن أرحل حتى أصبح أسطورة إسبانيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقت إدارة نادي الهلال السعودي في الساعات الماضية، صدمة كبيرة في ملف التعاقدات المنتظرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتعويض غياب المخضرم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتعرض نيمار مؤخرا، لإصابة الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة الأوروجواي، بتصفيات كأس العالم القادمة.

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وكانت إدارة الهلال تضع الفرنسي أنطونيو جريزمان، نجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني، على رأس التعاقدات الجديدة لتعويض غياب نيمار عن موسمه الأول مع الزعيم.

الا أن تصريحات اللاعب الفرنسي الأخيرة، قد ردت علر اهتمامات الهلال حيث أكد جريزمان:" لن أرحل عن مدريد حتى أكون أسطورة الفريق في 2024".

وتابع:" أبحث هنا عن تحقيق بطولات وألقاب جديدة".