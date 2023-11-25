نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب طنطا ينهى تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى فريق طنطا اليوم تدريباته الأخيرة قبل مواجهة الجونة غدا فى إطار بطولة الجمهورية لمواليد 2003.



وتقام المباراة عصر الغد بملعب اسمنت حلوان، كما استقر المدير الفنى للقطاع علاء صابر على التشكيل الذى يلعب به الفريق غدا.

وأكد علاء عكاشه رئيس قطاع الناشئين والبراعم بأن الفريق يضم عناصر مبشرة ومتميزة وسيكونوا نواة للفريق الأول.

واشار عكاشه أن الجميع يساند ويدعم الفريق وخاصة بأنه اولى المشاركات مع فرق أندية الدورى الممتاز.



وأعرب عن سعادته بحصول الفريق حتى الآن على صدارة الترتيب وايضًا بأن الفريق ملقب بالحصان الأسود للبطولة وخاصة بعد فوزه على صاحب الإمكانيات العالية مثل زد والزمالك والاسماعيلي وبتروجيت.



وصرح بأن الفريق سيتوجه فى الصباح الباكر غدا للقاهرة لمواجهة الجونة.

والجدير بالذكر تم صرف مكافآت مالية للفريق عقب الفوز الساحق على بلدية المحلة برباعية وتألق لاعبى الفريق وأكد عكاشه بأن هناك أيضا مكافآت مالية أخرى فى حالة الفوز غدا وتصدر الفريق للبطولة.