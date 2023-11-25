نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل فينيسيوس.. تطورات جديدة بشأن موقف ريال مدريد من ضم نجم باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود تطورات جديدة بشأن إمكانية تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع صفقة مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتعويض غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

حيث تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لإصابة قوية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، ليبتعد بشكل رسمي عن المباريات لمدة قد تزيد عن شهرين.

وذكرت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد يسعى لتعويض غياب فينيسيوس من خلال ضم صفقة هجومية جديدة، من خلال التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

موقف ريال مدريد من ضم إيكاردي

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي ريال مدريد لن يتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية.

واكمل رومانو: لا يوجد أي شيء بين ريال مدريد وماورو إيكاردي في الوقت الحالي، جميع هذه الأنباء مجرد شائعات.

