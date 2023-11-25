مودرن فيوتشر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مودرن فيوتشر يختتم تدريباته

يسعى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر تحقيق الفوز على سوبر سبورت يونايتد وتصدر المجموعة مبكرًا.

يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر مودرن فيوتشر من نظيره إنبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

يستعد مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت يونايتد ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.