نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي ينقض على صفقة ريال مدريد المنتظرة.. صدمة للملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، لحسم التعاقد مع صفقة مميزة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هذا الموسم، ليكون بديل لنجم الفريق الأول لكرة القدم فيرلاند ميندي.

حيث بات النجم الدولي فيرلاند ميندي على أعتاب الرحيل بشكل رسمي عن صفوف نادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك نظرا لكثرة إصاباته في الفترة الأخيرة.

ريال مدريد يسعى لحسم صفقة مانشستر سيتي

وأكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد يرغب في حسم التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الشتوي المقبل.؛ ليكون بديل لنجم الفريق فيرلاند ميندي، إلا أن نادي مانشستر سيتي قد دخل بقوة في مفاوضات لضم اللاعب.

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة ريال مدريد المننظرة

وأكدت صحيفة "ديفنسا سنترال " الإسبانية، أن ديفيز ضمن اهتمامات نادي ريال مدريد، ويفكر النادي في عرض مبلغ من عليه يقدر ب 10 مليون يورو سنويا، بينما قدم نادي مانشستر سيتي عرض بقيمة 14 مليون يورو سنويا.

واكملت، أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، طالب إدارة نادي مانشستر سيتي، بضم نجم بايرن ميونخ، ليرفع النادي عرضه إلى 18 مليون يورو.

وفي حال انتقال ديفيز إلى صفوف نادي مانشستر سيتي قبل نهاية عقده، سيكون ضمن أصحاب الأجور المرتفعة داخل النادي.

