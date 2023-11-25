نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. هالاند يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، من تسجيل هدف السيتيزن الأول أمام ليفربول، في الدقيقة 27 من الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف هالاند في شباك ليفربول

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.