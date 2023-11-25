نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هالاند يحقق رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي بعد هدفه أمام ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق إنجاز تاريخي جديد له، في مباراة ليفربول المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث انطلقت مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، ضمن منافسات قمة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة؛ والثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

وسجل إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الأول لفريقه، في شباك ليفربول عند الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

رقم قياسي جديد لهالاند مع مانشستر سيتي

وبهذا الهدف، تمكن إيرلينج هالاند حتى الآن من تسيل 50 هدفًا من 48 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، باعتباره أسرع لاعب على الإطلاق يصل إلى هذا الإنجاز، فإنه قبل المباراة لم يسجل النرويجي في فريقين فقط هم ليفربول وبرينتفورد

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

إيرلينج هالاند أصبح الآن أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى:

20 هدفا (14 مباراة)

30 هدفا (27 مباراة)

40 هدفا (39 مباراة)

50 هدفا (48 مباراة)