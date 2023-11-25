معتمد جمال يدرس الدفع بثنائي الزمالك أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

يدرس معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني الدفع بثنائي الفريق ساسمون اكينولا وسيف الدين الجزيري أمام أبو سليم الليبي.

يأتي ذلك لاحتياج الجهاز الفني لهم في مباراة أبو سليم الليبي لزيادة الفاعلية الهجومية أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.

