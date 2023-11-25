نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حُلم تبخر".. وكيل نجم برشلونة يحسم انتقاله إلى الدوري السعودي بمساعدة تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يبدو أن مخطط الكرة السعودية في الموسم الحالي، سوف يواجه بعض العقبات عكس ما حدث في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد وصول العديد من نجوم أوروبا هذا الموسم إلى دوري روشن.

وضم روشن هذا الصيف بعض النجوم منهم، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي ونيفيز وفيرمينيو وجابري فيجا وياسين بونو ولابورت وماكسيمن وفرانك كيسيه وجوتا وساديو ماني.

- نجم برشلونة يحسم مصيره من السعودية

وأبدت الأندية السعودية، رغبتها في الحصول على خدمات نجم خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وعلق وكيل اللاعب " إلهان جوندوجان" على الأنباء المنتشرة عن اقتراب اللاعب من الدوري السعودي:" رد المدرب تشافي كان مناسبا لهذه، ليس لدي المزيد".

وكان تشافي قد أكد سابقا:" أن نجم الفريق يبحث عن منزل جديد في كتالونيا، في إشارة واضحة لبقاءه مع الفريق".

وأنهى وكيله أيضا ما يتردد حول اقترايه من الرحيل إلى جالاتا سراي التركي قائلا:" لم ألتقي بمسؤولو الفريق التركي كما يتردد، واللاعب لم يتلقى أي اتصال ولديه حلم داخل الكامب نو".

