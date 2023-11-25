نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفوه بالمنتهي فعاقب الجميع.. صحف العالم تتحدث عن رونالدو مع النصر وتؤكد "سيظل الهداف التاريخي للكرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح الأسطورة البرتغالية المخضرم، كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، في قيادة فريقه لفوز كبير أمام منافسه الأخدود بثلاثة أهداف دون رد، في دوري روشن.

وأحرز رونالدو في تلك المباراة هدفين بينهم هدف من مسافة تتخطى 40 ياردة بتسديدة نارية.

- صحف عالمية تتغنى بهدف رونالدو

وعلقت سكاي سبورت على هدف رونالدو الأخير قائلة:" رونالدو أحرز هدفا عالميا من مسافة 40 ياردة، ليواصل قيادة فريقه إلى الفوز تلو الآخر".

كما نشرت "RMC" الفرنسية، صاحب الكرة الذهبية 5 مرات يقود النصر السعودي لفوز جديد بهدفين في مرمى الأخدود، بينهم هدفا رائعا كن تسديدة بعيدة.

وكتبت صحيفة "tyc Sports" الأرجنتينية، رونالدو نجح في قيادة فريقه لفوز جديد بهدفين في 3 دقائق،



كان الهدف الأخير من مسافة تزيد على "30" مترًا، ليحصل على رقم قياسي جديد وهو الوصول للهدف رقم "867" طوال مسيرته، ويثبت نفسه كأفضل هداف في التاريخ.