نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الحزم في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الحزم في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "الملك عبد الله ببريدة"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال والحزم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الحزم

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، القحطاني.

خط الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش، ميشيل ديلجادو، مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي

تنقل مباراة الهلال ضد الحزم مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC Sports 1HD، بتعليق المعلق خالد المديفر.