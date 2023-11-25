نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد صلاح يقترب من النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات ملف مستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وموقفه من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بيناير.

ما هو حلم صلاح؟

وكان محمد صلاح قد صرح سابقا لشبكة ea الرياضية: "حلمي أن ألعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي".

واختتم حديثه: "اللاعب الذي أريد اللعب معه هو ميسي ورونالدو يوما ما أنني أحلم بذلك كثيرا".

هل يرحل صلاح؟

واختتمت التقارير أن صلاح يصعب عليه الانتقال لصفوف النصر لمزاملة رونالدو بيناير بالميركاتو الشتوي وتحقيق حلمه نظرا لمشاركته مع منتخب بلاده مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا والتي ستقام بكوت ديفوار 2024 حيث سيتحدد مصيره الأخير مع الريدز بالصيف ويتضح بقاءه من عدمه.

