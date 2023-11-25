نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأسباب سلوكية.. نجم النصر السعودي مهدد بعقوبة مدوية قبل مواجهة الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي فريق الهلال، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2023-2024.

ونجح فريق النصر في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود، بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

غضب من جماهير النصر السعودي تجاه نجم الفريق

وذكرت تقارير صحفية سعودية، عن وجود غضب كبير من جانب جماهير النصر السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد بمعاقبة الإيفواري سيكو فوفانا لاعب الفريق وذلك بسبب غضبه الكبير أثناء تبديله وهو سلوك سيئ.

وأوضحت؛ أن إدارة نادي النصر، قد يعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها اللاعبين قبل مواجهة الهلال.

وطالب العديد من الجماهير النصراوية، بضرورة فرض العقوبة على فوفانا وفقا للوائح الخاصة بالنادي.

والجدير بالذكر أن فريق النصر يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي 34 نقطة، بينما يتواجد فريق الأخدود في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.