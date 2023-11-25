عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي للبلوز لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام أحداث أحداث المباراة عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: جيمس – بدياشيلي – تياجو سيلفا – كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز – أوجوشوكو، جالاجير.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون – كول بالمير – رحيم سترلينج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد

وستنقل مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي،كما سيتم المباراة عبر قناة bein sports 1.