نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسيست صلاح.. أرنولد يسجل هدف تعادل ليفربول أمام مانشستر سيتي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن ترينت ألكسندر ارنولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من تسجيل هدف التعادل لمصلحة نادي مانشستر سيتي، في الدقيقة 80 من الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف أرنولد أمام مانشستر سيتي

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.