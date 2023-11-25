عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق تشيلسي مساء اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

محمد يوسف

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