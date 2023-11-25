عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق تشيلسي مساء اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.
وتنطلق المباراة عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.
تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة تشيلسي
حراسة المرمى: بوب.
الدفاع: تريبير – فابيان شار – لاسيليس – ليفرامينتو.
الوسط: مايلي – جيماريش – جولينتون.
الهجوم: ألميرون – جوردون– أليكسندر إيزاك.
وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة وتذاع بالتحديد عبر مجموعة bein sports 1.