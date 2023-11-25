نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في فخ التعادل أمام نظيره فريق ليفربول، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

سجل هدف اللقاء الأول لمصلحة نادي مانشستر سيتي، اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من ناثان آكي، ثم أضاف ترينت ألكسندر ارنولد هدف التعادل لمصلحة الريدز في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وبهذا التعادل، ارتقع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 29، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.