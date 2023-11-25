نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يصنع أمام مانشستر سيتي ويدون رقم مميز جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تُقام الآن مباراة قوية ومثيرة تجمع بين مانشستر سيتي ضد ليفربول على ملعب "الآتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.



ويسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة، تقدم إيرلينج هالاند لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 ليعادل أرنولد النتيجة للريدز في الدقيقة 80 بصناعة محمد صلاح.



وعلى صعيد الأرقام فقد قدم الفرعون المصري الآن 64 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا مات لو تيسييه (63) ويعادل الرقم القياسي لآلان شيرر.

كما أصبح مهاجم ليفربول في المركز 17 لأفضل من صنع أهدافًا في تاريخ البريميرليج، مع العلم أن مانشستر سيتي هو أكثر فريق ساهم صلاح ضده بـ أهداف.

لعب محمد صلاح ضد مانشستر سيتي 20 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا كما مرر 6 تمريرات حاسمة.