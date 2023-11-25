نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد في كأس الكونفدرالية الإفريقية بحضور أحمد شاكر المنسق الإعلامي وباقي مسؤولي الفريقين وحكم المباراة ومراقب المباراة.

وجاء ملخص الاجتماع الفني على النحو التالي ارتداء مودرن فيوتشر الزي الأحمر بالكامل ويرتدي حارس المرمى الزي الأخضر بينما يرتدي سوبر سبورت يونايتد الزي الازرق بالكامل.

واختتم نادي مودرن فيوتشر تدريباته عصر اليوم على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد.

موعد مباراه مودرن فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت يونايتد ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.